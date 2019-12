‘Stuntman’ Labanauskas slaat opnieuw toe in tweede ronde

Twentse volleybal­der­by opnieuw prooi voor Eurosped

16:51 VROOMSHOOP – Eurosped heeft ook de tweede ontmoeting met Springendal Set-Up’65 dit seizoen gewonnen. Waar de Vroomshoopse vrouwen in oktober in Ootmarsum met 3-1 wonnen, was de ploeg van trainer Jan Berendsen zondag in eigen huis met 3-0 te sterk voor Set-Up’65.