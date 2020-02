‘Stuurinnovatie van Mercedes niet toegestaan in 2021'

Ballen Verstand ‘Bij FC Twente denken ze na de winst op AZ alweer aan het linkerrij­tje’

11:00 ENSCHEDE/ALMELO - In de Ballen Verstand kijken clubwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde vooruit op de komende speelronde in de eredivisie. Wat kunnen we dit weekend verwachten van FC Twente en Heracles en wat speelt er bij de clubs uit deze regio?