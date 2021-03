Stuyven verrast topfavorieten zenuwslopende finale, Van der Poel strandt op plek vijf

Interview Hoe Hennie Kuiper Mil­aan-San Remo 1985 won? ‘Ik heb die dag niemand belazerd’

8:24 Hennie Kuiper is nog altijd de laatste Nederlandse winnaar in Milaan-San Remo. Denkt hij dat na zaterdag nog te zijn? ,,Milaan-San Remo was voor mij de minst makkelijk te winnen klassieker.”