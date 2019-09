Stuyven wint Ronde van Duitsland: ‘Blij dat ik het kon afmaken’

De ritzege in Erfurt was voor de Italiaan Sonny Colbrelli van Bahrain-Merida. Colbrelli was in de sprint te snel voor de Belg Yves Lampaert en de Noor Alexander Kristoff. Cees Bol finishte als zevende, Tom-Jelte Slagter werd negende.



De slotrit ging van Frankfurt naar Erfurt over ruim 159 kilometer. In het eindklassement hield Stuyven Colbrelli en Lampaert achter zich. Slagter werd zevende.