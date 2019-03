Stybar én Quick-Step juichen alweer: winst in E3 BinckBank Classic

E3 BinckBank ClassicZdenek Stybar heeft de E3 BinckBank Classic gewonnen. In een sprint was de renner van Deceuninck-Quick-Step sneller dan zijn vier vluchtmakkers. Stybar volgt met zijn overwinning oud-ploeggenoot Niki Terpstra op.

Door Pim Bijl



In de klassiekers is Deceuninck-Quick-Step dit seizoen de baas. Na Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Milaan - San Remo won nu ook een man in het blauw in de E3 BinckBank Classic. Alweer buitte de Belgische succesformatie de overtalsituatie perfect uit. De sprintzege van Stybar werd ingeluid door een lange solo van zijn teamgenoot Bob Jungels.

Met nog meer dan 60 kilometer te rijden sprong Jungels weg uit de groep met alle favorieten, niet lang daarna had hij het gat naar de kopgroep dichtgereden, om op dertig kilometer van de finish aan zijn solo te beginnen. In Kuurne-Brussel-Kuurne had hij al indruk gewekt met een onemanshow. Nu wist hij niet weg te blijven, omdat in de achtergrond Van Avermaet vol doortrok op de Tiegemberg en Wout van Aert, Alberto Bettiol en Stybar met zich meekreeg.

De drie werkten samen, maar Stybar kon zich in de achtervolging uiteraard sparen. Op 6,8 kilometer van de finish strandde de solo van Jungels in schoonheid. Het begin voor een spervuur aan aanvalspogingen in de groep. Niemand kwam weg, Jungels was leeg, dus volgde een sprint van vier waarin de iets frissere Stybar zijn slag sloeg.

Met de twintigste seizoenszege blijft Quick-Step de ploeg van 2019. Nog een aantal opvallende constateringen in de ‘mini-Ronde van Vlaanderen’ - de generale repetitie negen dagen voor de Vlaamse hoogmis: een zwak optreden van Peter Sagan, technische problemen in de finale en ogenschijnlijk ook geen geweldige vorm. Met Wout van Aert heeft Jumbo-Visma eindelijk weer een kasseienkopman, de Belg werd al zesde in Milaan – San Remo en trekt die vorm nu door in Vlaanderen. Van Avermaet is ook klaar voor de monumenten. Niki Terpstra heeft bij zijn nieuwe ploeg Direct Energie meer moeite zich te tonen.

Voor Stybar was het nog te vroeg voor conclusies. Al vertelde de Tsjech tegenover Sporza uit te kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Ook prees hij, uiteraard, zijn ploeg.