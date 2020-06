Stybar heeft zijn eerste wedstrijd gereden

Stybar, in het verleden winnaar van Strade Bianche, Omloop Het Nieuwsblad, E3 Prijs en etappes in Tour en Vuelta, kreeg startnummer 1 toebedeeld. ,,Dit brengt me terug in de tijd,’’ meldt Stybar op zijn eigen Instagram. ,,Hier koerste ik 20 jaar geleden al. De traditie duurt voort.’’



De laatste keer dag Stybar in actie kwam was op 14 maart in de slotetappe van Parijs- Nice. Voor zover bekend is de kopman van Deceuninck - Quick Step de eerste renner uit de World Tour die in een wedstrijd in actie is gekomen.