Stybar schenkt Quick-Step na 14 jaar weer Omloop-zege

Door Pim Bijl



Stybar had een zeer goede dag, maar koos ook het perfecte moment voor zijn aanval. In de voorlaatste kilometer had Greg van Avermaet op een sluwe uitval van Tim Wellens gereageerd. Meteen daarna schoot Stybar weg, en was eigenlijk direct duidelijk dat niemand hem nog terug zou pakken.



Achter de 33-jarige Tsjech won tweevoudig winnaar Van Avermaet de sprint om plek twee voor Wellens. Alexej Loetsenko en Dylan Teuns werden vierde en vijfde. Zij waren dertig kilometer voor de finish weggereden uit de groep favorieten samen met Daniel Oss, maar de Italiaan moest lossen op de Muur van Geraardsbergen. De achtervolgende groep – met onder andere de vrij onzichtbare Niki Terpstra – kreeg het gat naar de zes niet meer dicht.



Met Stybar wint voor het eerst in veertien jaar een renner van de ploeg van Patrick Lefevre, het toch zo dominante voorjaarsteam. Op een vrij grauwe dag, met vettige kasseien door de nattigheid, schoot het klassieke voorjaar zo in gang met een bij het Vlaamse volk geliefde renner. De Tsjech doet al jaren zijn interviews in het Nederlands, met zijn kenmerkende Vlaamse tongval.



Na drie wereldtitels in het veldrijden maakte Stybar in 2012 de overstap naar de weg. Hij maakte vaak indruk, won zijn koersen, maar zat ook vaak gevangen in het ploegenspel. Vorig jaar eindigde hij het seizoen zonder zege. Vandaag kon hij in de finale volledig voor eigen kansen rijden, als enige Quick Step-renner in het weggereden elitegroepje. Met de Omloop het Nieuwsblad heeft hij nu zijn gedroomde zege over Vlaamse asfaltwegen en kasseienstroken binnen.