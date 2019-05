Suárez ziet Liverpool niet stunten zoals Roma

Suárez (32) opende vorige week in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (3-0) op zeer fraaie wijze de score. ,,We komen naar Anfield met een goede uitslag op zak, maar we zullen heel waakzaam moeten zijn. We moeten Liverpool met veel respect bestrijden.’’

Vorig seizoen werd Barcelona door AS Roma verrast. Na een 4-1 thuiszege gingen de Catalanen in Rome met 3-0 onderuit. Suárez: ,,We leren van onze fouten. Een jaar geleden waren we heel relaxed voor Rome. Als je maar een minuut afgeleid bent in de Champions League, zal de andere ploeg toeslaan. We zijn ons er goed van bewust wat er toen gebeurde, maar dat laten we niet nog een keer toe.”