Sublieme Verstappen grijpt in Mexico tweede pole position uit zijn carrière

Door Arjan Schouten



Bijna drie maanden na zijn eerste pole position op de Hungaroring volgde vandaag in Mexico-Stad de tweede. Een heel verrassende, want de Limburger van Red Bull Racing had er zelf geen moment rekening mee gehouden de laatste dagen. Ferrari was wat hem betreft veel te snel. Het Autodromo Hermanos Rodriguez telde te weinig bochten. Maar hij flikte het toch. ,,Om hier pole te pakken is wel echt fantastisch. Ferrari is zo snel op de rechte stukken. En dat ik hier dan toch sta, is wel echt fantastisch’‘, jubelde Verstappen, die Charles Leclerc en Sebastian Vettel in 1.14,758 nipt achter zich hield. ,,Je verwacht het niet, maar stiekem hoop je het natuurlijk altijd wel. En nu wacht me een heel andere race dan vorig jaar, toen ik als tweede startte.‘’