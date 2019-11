Succes voor marathonschaatser Hekman

Garcia: ‘Als we de bal zo vaak hebben, moeten we er wel wat mee doen’

19:28 VENLO - Waar bij VVV eindelijk weer een een feestje kon worden gevierd, vroeg bij FC Twente iedereen zich zondagavond af wat er in vredesnaam net was gebeurd. „We kunnen sterven aan de bal, maar de bedoeling is dat we er wat mee doen”, zei trainer Gonzalo Garcia na afloop.