Succes voor Riwald Dakar Team in Marokko

In de voorbereiding op de Dakar Rally begin volgend jaar heeft het Riwald Dakar Team succes geboekt in de Rallye du Maroc. Na veel tegenslagen onderweg wist truckbestuurder Gert Huzink de vrachtwagen in de vierde etappe in de snelste tijd over de streep te rijden.