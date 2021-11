Succescoach Haak zag geen andere mogelijkheid dan stoppen: ‘Heb mezelf uit elkaar getrokken’

Daan Hakkenberg



Succes verblindt, wordt weleens gezegd. Nou, niet bij Hugo Haak. Hij was als bondscoach de afgelopen drie jaar getuige van de goudjacht van een ongekend succesvolle generatie baansprinters. ,,Wereldbeker, Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen, Olympische Spelen, truien en gouden medailles. Alle vakjes zijn wel afgevinkt’’, zegt Haak. ,,Het komt er min of meer op neer dat het wel goed is geweest. Maar ik kijk niet naar medailles die we hebben gewonnen of naar uitslagen. Wel naar het niveau en met welke kwaliteit we samenwerken. Dat is het meest waardevolle.’’