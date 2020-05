Succescoach Reuten terug bij waterpoloërs BZC

Interview De andere kant van Rick Karsdorp: ‘Wie goed doet, doet dat liever in stilte’

7:48 De rentree van Rick Karsdorp bij Feyenoord blijft beperkt tot een seizoen. De huurling is te duur om over te nemen en speelt na de zomer weer bij AS Roma. Maar in die korte tijd heeft hij wel zijn sporen nagelaten.