Succesvol debuut Chris Landman op WK darts: ‘Ik bleef lekker doorgooien’

Landman verbaasde iedereen, inclusief zichzelf, toen hij zich een maand geleden kwalificeerde voor het WK. Voorafgaand aan de partij vertelde hij het avontuur nuchter in te gaan en hij begon goed. Meteen was de break een feit, waarna hij optimaal wist te profiteren van de gemiste dubbels van zijn tegenstander. De eerste set werd met 3-0 binnengehaald.

Ook na de eerste pauze kreeg Mitchell er geen dubbel in. Landman stond iets minder te scoren, maar haalde dat aan het einde van de legs in. Zo wist hij, wederom zonder leg in te leveren, ook de tweede set naar zich toe te trekken. In de derde set leek Landman alweer snel gevlogen, maar met de eindstreep in zicht was daar toch nog een kleine opleving van zijn Engelse tegenstander. Mitchell kwam terug tot 2-2, waarna Landman het alsnog af wist te maken.