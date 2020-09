Succesvolle operatie Dygert: ‘Ik dacht: kan ik nog winnen? Tot ik mijn been zag’

Dygert leek op weg naar haar tweede wereldtitel tijdrijden in successie, tot ze in een afdaling de controle verloor en over de vangrail knalde. Ze liep een zware wond op aan haar linkerknie. In Bologna volgde gisteravond laat een lange operatie, die succesvol verliep. ,,We zijn heel erg opgelucht, aangezien het een stuk slechter had kunnen aflopen”, zo laat de Amerikaanse wielerbond gisteravond weten. ,,Chloé is jong en een vechter. Het is nu zaak om goed te herstellen.”