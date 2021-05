Succesvolle rentree judoka Jager op Grand Slam in Kazan

Voor judoka Hilde Jager is de rentree op de mat succesvol verlopen. De 23-jarige Markelose vierde de terugkeer op de wedstrijdmat met een vijfde plaats tijdens de Gland Slam in het Russische Kazan.

Jager, uitkomend in de gewichtsklasse tot 70 kg, was lange tijd uit de roulatie na een operatie aan haar meniscus. Dat was een half jaar geleden. Het Grand Slam-toernooi in Kazan was haar eerste wedstrijd na de revalidatie, nadat ze zo’n acht weken geleden pas voor het eerst weer eens op de judomat stond.

Wereldkampioene

In Kazan eindigde Jager uiteindelijk verdienstelijk als vijfde. In haar partij om een bronzen medaille scoorde de Markelose waza-ari, maar haar Japanse tegenstandster Chizuru Arai, de wereldkampioene van 2017 en de judoka die tijdens de Olympische Spelen in Tokio in de -70 klasse de eer van haar land moet verdedigen, bleek op ippon te sterk.

Eremetaal

Jager begon het toernooi met een overwinning in de eerste ronde op de Kazakse Zere Bektaskyzy, waarna ook Barbara Matic uit Kroatië het onderspit moest delven tegen haar. De Braziliaanse Maria Portela wist in de kwartfinales wel te winnen van Jager, die naar de herkansing werd doorverwezen. Daarin werd de Marokkaanse Assmaa Niang aan de zegekar gebonden en mocht Jager zich mengen in de stijd om eremetaal.

Ondanks het mislopen van een medaille, reageerde Jager tevreden. „Al met al kan ik vooral met een heel positief gevoel terugkijken. Dat ik na mijn blessure nu al dit niveau laat zien, daar ben ik heel blij mee”, meldt ze op haar website.

Twents succes

Eerder was er nog Twentse judosucces op de European Open in Zagreb. In de gewichtsklasse boven 100 kg eindigde Jelle Snippe uit Enschede als derde, door zijn partij om brons te vinnen van Mlrcea Croitoru.

Dat resultaat wist ook Rene van Harselaar te boeken. De Enschedese van Judo TeamNL won in de klasse tot 78 kg in de partij om brons van haar tegenstandster Lytvynenko.