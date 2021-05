Succesvolle rentree Thiem in Madrid, Mertens verrast Halep

Dominic Thiem heeft een succesvolle rentree beleefd op het masterstoernooi van Madrid. De als derde geplaatste Oostenrijker, die voor het eerst dit seizoen een partij op gravel speelde, had weinig moeite om zich te ontdoen van de Amerikaan Marcos Giron. In 58 minuten werd het 6-1 6-3.

De 27-jarige Thiem kwam sinds half maart niet meer in actie door een voetblessure. Hij meldde zich af voor de eerste twee masterstoernooien van dit jaar, in Miami en Monte Carlo.

Thiem kende een matige start van het seizoen. Op de Australian Open haalde hij de vierde ronde en in Doha en Dubai werd hij snel uitgeschakeld.

In 2017 en 2018 stond Thiem in de finale in Madrid. Rafael Nadal en Alexander Zverev waren hem de baas.

Mertens verrast Halep

Simona Halep is in de derde ronde van het WTA-toernooi van Madrid blijven steken. De Roemeense nummer 3 van de wereld moest met 4-6 7-5 7-5 haar meerdere erkennen in Elise Mertens (25) uit België, de mondiale nummer 16. De partij kende liefst vijftien servicebreaks.

In de derde set, die meer dan een uur in beslag nam, gaf Halep een 3-1-voorsprong uit handen. Na ruim tweeënhalf uur benutte Mertens op de opslag van de Roemeense haar tweede wedstrijdpunt.

Volledig scherm Elise Mertens. © EPA

Halep (29) wist het toernooi in Madrid al twee keer te winnen, in 2016 en 2017. Tijdens de afgelopen editie, in 2019, verloor ze in de finale van Kiki Bertens.

In de kwartfinales neemt Mertens het op tegen Arina Sabalenka uit Wit-Rusland, met wie ze de afgelopen jaren veelvuldig een koppel vormde in het dubbelspel. Sabalenka was met duidelijke cijfers te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-1 6-2. De partij duurde maar 52 minuten.