Suljovic rekent af met ‘spook’ van een jaar geleden en treft Anderson, Van Gerwen kent tegenstander

Gary Anderson had er vooraf weinig fiducie in. De gisteren 50 jaar geworden Flying Scotsman heeft vocht in zijn knie en wordt daar na het WK aan behandeld. Tot overmaat van ramp moest hij recent ook nog in quarantaine, omdat hij in aanraking was gekomen met iemand die het coronavirus bleek te hebben. Daardoor had Anderson in de voorbereiding weinig kunnen gooien, vertelde hij aan RTL 7. ,,Ik heb al besloten dat dit een verloren jaar is. Er is geen druk”, aldus de tweevoudig wereldkampioen. Dekte hij zich hiermee in, of zou het echt zo slecht gesteld zijn met de Schot?