Sunweb gokt op klassement Dumoulin in Tirreno

Haga vervangt de Australiër Michael Matthews. De 27-jarige Matthews heeft bij een val in Omloop Het Nieuwsblad een kleine breuk in zijn schouder opgelopen en kon daardoor afgelopen zaterdag al niet deelnemen aan Strade Bianche. Volgens de dokter van de ploeg is de Australiër nog onvoldoende hersteld om te kunnen starten in de Tirreno en heeft hij meer rust nodig.

,,Ons hoofddoel is het algemeen klassement met Tom, met daarnaast Wilco, die al zijn goede vorm heeft getoond met een tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van Dubai'', zegt ploegleider Marc Reef. ,,De etappekoers begint woensdag met een ploegentijdrit en we hebben hier een sterke ploeg die meteen zal proberen om Tom in een goede positie in het klassement te krijgen."