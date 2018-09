Super Bowl-winnaar Kendricks wellicht 25 jaar de bak in

Bondsrid­der Sneijder na laatste interland: 'Ik voel hem wel van binnen'

8:59 Wesley Sneijder zwaaide vanavond met een overwinning tegen Peru af als international. Na 134 interlands verdeeld over 15 jaar was het gedaan. ,,Ik voel hem wel van binnen. Het is klaar. Het is gedaan'', aldus de middenvelder voor de camera's van de NOS, vlak voordat hij ook nog eens werd benoemd tot bondsridder.