Superieure Djokovic wint voor tiende keer Australian Open en evenaart Grand Slam-record Nadal

Novak Djokovic heeft op indrukwekkende wijze voor de tiende keer in zijn carrière de Australian Open gewonnen. De 35-jarige Serviër, die nog nooit een finale in Melbourne verloor, zette de Griek Stefanos Tsitsipas in drie sets aan de kant: 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5).

Daarmee brengt Djokovic zijn totaal aantal Grand Slam-titels op 22, een evenaring van het record van Rafael Nadal. De Spanjaard werd dit jaar als titelverdediger in Melbourne al in de tweede ronde uitgeschakeld. De vorig jaar gestopte Roger Federer was twintig keer de beste bij een Grand Slam-toernooi.

Djokovic won de Australian Open voor het eerst in 2008 en herhaalde dat kunstje in 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 en 2020. Vorig jaar mocht Djokovic niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus.

Volledig scherm © AFP

Djokovic terug op nummer 1

Djokovic, die de Spanjaard Carlos Alcaraz aflost als nummer 1 van de wereld, kwam tegen Tsitsipas nauwelijks in de problemen. In de eerste set plaatste de Serviër bij 2-1 zijn eerste break. Beide spelers verspeelden hun opslagbeurt daarna niet meer.

In de tweede set liet Tsitsipas een kans liggen om de spanning terug te brengen. De mondiale nummer 4 kreeg op de service van Djokovic bij 5-4 een setpunt, maar benutte dat niet. In de tiebreak was Djokovic de betere.

Ook de derde set ging gelijk op. Tsitsipas won voor het eerst in de wedstrijd een opslagbeurt van Djokovic, maar direct daarna leverde hij zijn servicebeurt ook in (1-1). De tiebreak moest wederom de beslissing brengen. Djokovic liep daarin al snel weg en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Volledig scherm Novak Djokovic krijgt de felicitaties van Stefanos Tsitsipas. © AP

Djokovic in tranen na historische titel

Djokovic klom na het beslissende punt de tribunes op en vierde de eindzege uitgebreid met zijn familie en begeleidingsstaf. Daarbij barstte hij in tranen uit. Zijn vader, die eerder deze week in opspraak raakte door op de foto te gaan met aanhangers van de Russische president Vladimir Poetin, was tot teleurstelling van Djokovic niet aanwezig.

,,Dit is een van de meest uitdagende toernooien die ik ooit heb gespeeld in mijn leven, gezien de omstandigheden”, zo verklaarde Djokovic tijdens zijn praatje na afloop zijn emoties. ,,Ook omdat ik vorig jaar niet mee kon doen. Alleen mijn familie weet waar ik doorheen ben gegaan de laatste weken. Dus dit is misschien wel de grootste overwinning in mijn leven.”

Tsitsipas moet nog altijd wachten op zijn eerste eindzege op een van de vier grootste toernooien. Twee jaar geleden stond de 24-jarige Griek voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. Ook toen verloor hij van Djokovic. ,,Bedankt dat je onze sport zo vooruit stuwt. Je dwingt ons allemaal om het beste uit onszelf te halen”, zo prees hij zijn tegenstander. ,,Al is het niet makkelijk om weer een finale te verliezen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Australian Open

Bekijk onderaan alle uitslagen van de Australian Open bij de vrouwen.

Volledig scherm Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas. © AFP, AP

Australian Open: programma en uitslagen vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.