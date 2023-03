Superieure Max Verstappen heerst in openingsrace: één-tweetje voor Red Bull in Bahrein

Met video'sMax Verstappen heeft zijn status als topfavoriet voor het winnen van de wereldtitel van 2023 onderstreept. De Nederlander reed in zijn Red Bull totaal onbedreigd naar de 36ste GP-zege in zijn carrière. Achter hem en zijn teamgenoot Sergio Pérez werd Fernando Alonso knap derde, Nyck de Vries eindigde zijn eerste race voor AlphaTauri als veertiende.

Het zag er al niet al te best uit voor de voornaamste concurrenten van Red Bull. De Ferrari’s hadden, ondanks een goede start van de van P3 gestarte Charles Leclerc, niets in te brengen tegen de snelheid van Max Verstappen en Sergio Pérez. Maar alsof de verhoudingen op het Bahrain International Circuit al niet ontmoedigend genoeg waren voor de Italiaanse renstal, kreeg Leclerc na iets meer dan tweederde van de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen een nog veel hardere klap te verwerken.

‘No power’, was zijn verklaring over de boordradio terwijl zijn auto stilviel. En dus kreeg de op het eerste gezicht belangrijkste tegenstander van Verstappen in de jacht op de wereldtitel van 2023 al meteen een ‘did not finish’ achter zijn naam. En een achterstand van 25 punten op de Nederlander, die zich eenzaam moet hebben gevoeld in Bahrein.

Zo kwam er een einde aan de race van Leclerc

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verstappen kwam goed weg en sloeg in rap tempo een gapend gat met Leclerc, die op de eerste meters Pérez voorbij was gereden. Niemand heeft de Nederlander sindsdien nog teruggezien. Zijn teamgenoot had ook niet al te veel tijd nodig om weer terug naar de tweede plek te gaan, waarbij het opviel dat de Red Bull-coureurs had langer volhielden op de zachte banden dan de concurrentie op harde.

Bekijk de herhaling van de start

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nee, de strijd om plek één en twee was in de openingsrace van het seizoen al met al nooit spannend. Maar daarachter barstte de strijd in de slotfase goed los. Met Fernando Alonso als hoofdrolspeler. De 41-jarige Spanjaard maakte waar wat velen de afgelopen weken al een beetje zagen aankomen. Hij kwam uitstekend voor de dag in zijn Aston Martin. Prachtige duels vocht hij uit met eerst Mercedes-coureur Lewis Hamilton en vervolgens Ferrari-Spanjaard Carlos Sainz.

Volledig scherm Fernando Alonso in duel met Lewis Hamilton. © AP Hij haalde ze allebei in en reed knap naar het podium en had in de laatste rondjes zelfs nog tijd voor een vrolijke terugkoppeling naar zijn team. ,,This is a lovely car to drive”, zei hij. En dus riep de race in Bahrein ook een belangrijke vraag op. Is Aston Martin misschien wel de voornaamste concurrent van Red Bull? In ieder geval staat dat team na de eerste race tweede bij de constructeurs, terwijl Sainz er uiteindelijk ook maar net in slaagde om Hamilton achter zich te houden.

In de achterhoede reed Nyck de Vries een degelijke eerste race voor AlphaTauri. De Nederlander rukte op van plek 19 naar plek 14. Hij hield behalve de uitgevallen Esteban Ocon (Alpine), Oscar Piastri (McLaren) en Leclerc ook Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg (Haas) en Zhou Guanyu (Alfa Romeo) achter zich.

Het gebeurde allemaal ver achter Verstappen, die dus totaal niet bedreigd werd onderweg naar de 36ste GP-zege in zijn carrière. Hij zorgt ervoor dat iedereen nu zeker weet wat het al vermoedde. Hij is de absolute topfavoriet voor het winnen van de wereldtitel van 2023. ,,Ik had meteen een hele goede eerste stint en kon meteen een gat slaan", zei Verstappen direct na afloop voor de microfoon van oud-wereldkampioen Nico Rosberg. De Nederlander had het over 'kleine dingetjes’ die in Bahrein nog niet perfect werkten en het team richting de volgende race in Saoedi-Arabië zal ‘finetunen'. ,,We hebben een heel goed pakket waarmee we kunnen vechten. Ik wil het team dan ook bedanken voor zo'n snelle auto.”

Bekijk hoe Verstappen als winnaar over de streep komt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in het kamp van Alonso werd de champagne ontkurkt. ,,Dit is prachtig voor het team. Wat een topweekend met meteen een podium", aldus de wereldkampioen van 2005 en 2006. ,,Het is geweldig wat Aston Martin deze zomer heeft gedaan. We hebben nu al de op één na beste auto... Na een mindere start moest het op de baan gebeuren. Het was spannend en de adrenaline gierde door me heen. Ik heb ervan genoten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.