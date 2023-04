Superieure Tadej Pogacar voegt ook Amstel Gold Race toe aan erelijst

De Kazach Alexei Loetsenko en de Deen Andreas Kron deden een poging naar het drietal toe te rijden, maar toen Pogacar op de Keutenberg opnieuw aanzette was zelfs Pidcock vooraan gezien. Pogacar begon aan een solo van dertig kilometer en had bij de tweede finishpassage - op zestien kilometer voor de finish - een halve minuut voorsprong op Pidcock en Healy. Laatstgenoemde loste even later Pidcock en kwam tot op twintig seconden van Pogacar, maar de tweevoudig Tourwinnaar hield stand.



Pogacar won twee weken geleden ook al de Ronde van Vlaanderen en was dit jaar ook al de beste in de rittenkoers Parijs-Nice. In totaal staat Pogacar in 2023 al op elf zeges. Woensdag start Pogi ook in de Waalse Pijl, een wedstrijd die hij nog niet op zijn erelijst heeft staan. Zondag staat Luik-Bastenaken-Luik op het programma. In die topklassieker zegevierde Pogacar twee jaar geleden.