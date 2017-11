Superieure Van der Poel vernedert tegenstand in Tabor

Spannend was de strijd om het goud nooit. Van der Poel ging na de start als eerste het veld in en breidde zijn voorsprong al snel uit, mede omdat hij als een van de weinigen bij de balken al springend op de fiets bleef. Achter hem was Lars van der Haar zonder concurrentie 'best-of-the-rest'. De Belgen konden slechts denken aan brons waarbij Aerts zijn landgenoot Michael Vanthourenhout met een banddikte verschil klopte.



,,Nee, spannend was het niet, maar dat vond ik niet erg'', vertelde Van der Poel bij de NOS. ,,Het is een rondje dat mij ongelooflijk goed ligt. Ik heb hier als sinds de junioren nooit verloren. Mede dankzij de balken en de plaats waar ze liggen.''



Van der Poel roemde Van der Haar. ,,Hij bleef wel druk zetten, maar ik weet dat ik met die balken in het voordeel ben en meteen erna trok ik steeds door.''



Wereldkampioen Wout van Aert, normaal gesproken zijn grootste concurrent, ontbrak in Tabor. De Belg koos voor een trainingsstage. ,,Jammer'', vond Van der Poel, die begin februari in Valkenburg bij de WK Van Aert wel zal treffen.



Van der Haar moest zich neerleggen bij de overheersing van Van der Poel. ,,Het gevoel en de vorm waren heel goed, maar het is duidelijk waar ik het verlies'', refereerde hij aan de balken. ,,Ik spring er regelmatig over, maar deze waren iets hoger en lagen op een moeilijk punt.''