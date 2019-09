Superieure Van Vleuten bekroont monstervlucht met wereldtitel

Dinsdag beleefde Van Vleuten nog een totale off-day. Als topfavoriet ging ze van start in de tijdrit, maar uiteindelijk moest de tweevoudig wereldkampioene slechts genoegen nemen met het brons. Achteraf verklaarde Van Vleuten dat ze haar slechtste dag van het jaar had. Een troost was misschien wel dat er toch geen maat stond op Chloe Dygert, die met meer dan anderhalve minuut voorsprong op Van der Breggen haar eerste wereldtitel op de weg veroverde.