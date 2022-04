‘Superman’ verpest Frans feestje in Ronde van de Alpen, Thymen Arensman houdt jongerentrui

Op de laatste klim van de dag ontsnapte López uit de groep favorieten en ging hij op jacht naar Pinot. De Fransman vocht voor wat hij waard was, maar moest in de laatste kilometer het hoofd buigen voor ‘Superman’. Pinot kwam nog wel als tweede over de streep, gevolgd door zijn landgenoot Romain Bardet. Voor López is het zijn eerste zege van het seizoen.



De Spanjaard Pello Bilbao van Bahrain-Victorius eindigde als vierde en behoudt ook na donderdag de leiderstrui. Het verschil tussen Bilbao en Bardet, de nummer twee in het klassement, is amper twee seconden. Er volgt nog één etappe op vrijdag.



Thymen Arensman finishte donderdag in de groep met Bilbao en was met de negende plaats de beste Nederlander. De 22-jarige klimmer van Team DSM staat zevende in het algemeen klassement op zestien seconden van Bilbao en behoudt daarnaast de leiding in het jongerenklassement.



Vrijdag is de laatste etappe van de Ronde van de Alpen. In deze rit in en rond de Oostenrijkse stad Lienz staat opnieuw het nodige klimwerk op het programma.