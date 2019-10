Supertalent Gauff (15) wint eerste WTA-titel: ‘Niet voor mogelijk gehouden’

In de eerste set ging het aardig tegen elkaar op, maar trok Gauff aan het langste eind. Ostapenko bleek daardoor niet van slag. Ze domineerde de tweede set en haalde die dan ook eenvoudig binnen. In de derde set revancheerde Gauff zich op fenomenale wijze. Ze kwam op een 5-0 voorsprong, verloor vervolgens twee games tegen de 22-jarige tennisster uit Letland om alsnog haar eerste toernooizege binnen te halen: 6-2. Na het zien van de Hawkeye-beelden bleek de beslissende inzet van Ostapenko, die in 2017 haar laatste titel veroverde, uit. Gauff leek het amper te kunnen geloven. Een vreugdekreet volgde direct nadat ze zich realiseerde dat ze het WTA-toernooi achter haar naam had geschreven. Dit jaar stuntte ze al door op Wimbledon vanuit de kwalificaties de laatste zestien te bereiken.

🏆 @CocoGauff is your @WTALinz champion! 🏆 The 15-year-old defeats Jelena Ostapenko 6-3, 1-6, 6-2 to claim her first WTA title! https://t.co/i8ArqH6RnG

Lucky loser

De Amerikaanse, die de jongste WTA-finalist is sinds Vaidisova in 2004 in Tasjkent, werd als zogeheten ‘lucky loser’ toegelaten tot het hoofdtoernooi. Gauff is de jongste winnares van een WTA-toernooi in vijftien jaar. ,,Mijn vader, tevens mijn coach, zei tegen me toen ik toch in de eerste ronde van het hoofdtoernooi mocht uitkomen dat je nooit twee keer kunt verliezen in hetzelfde toernooi”, sprak de Amerikaanse tiener met een glimlach. ,,Achteraf kun je zeggen dat hij gelijk heeft gehad. Ik denk echter niet dat hij dit ooit voor mogelijk heeft gehouden. Ik ook niet, ik ben helemaal van slag. Het klinkt ook gek nog als ik hoor dat ik nu mijn eerste WTA-titel heb gewonnen.”



Door haar titel in Linz zal Gauff maandag haar debuut maken in de mondiale top 100. Ze komt binnen op de 71ste plaats. De tienersensatie, vrijdag al te sterk voor Kiki Bertens, was in de halve finale de Duitse Andrea Petkovic de baas (6-4 6-4).