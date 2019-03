Supporter die speler Aston Villa ‘voor de grap’ sloeg veertien weken de cel in

video ‘Bij Twente is het elke week een spagaat tussen jubel en kritiek’

11:57 ENSCHEDE - Heracles en FC Twente hebben wel eens beter gespeeld dan afgelopen weekend. Tussen de sneeuwbuien, regen en windvlagen door had Heracles de grootst mogelijke moeite zich in Emmen staande te houden. Twente speelde niet best in Oss, maar won wel en zag Sparta opnieuw punten morsen. Fardau en Leon kijken terug . Wat wordt het nieuwe doel van Heracles voor de rest van het seizoen en waarom knelt het zo bij Twente? ,,Het is elke week een spagaat tussen jubel en kritiek.’’