Supporters Vitesse boos over ‘onbegrijpelijke’ aanmoedigingsactie voor aartsrivaal NEC

Video Schmidt stoort zich aan defensief geschutter: ‘Deze fouten zijn onaccepta­bel’

18 februari De manier waarop PSV verdedigde in de uitwedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League, ergerde trainer Roger Schmidt. ,,We geven te makkelijk grote kansen weg en op dit niveau worden die afgestraft. Dat is onacceptabel”, zei de Duitser na de nederlaag van 4-2 in de eerste ontmoeting van de eerste knock-outronde van de Europa League.