Supportersvereniging Ajax laakt optreden Griekse politie

,,De autoriteiten garandeerden vooraf de veiligheid van onze supporters”, schrijft hij op de website van zijn supportersvereniging. ,,Hier bleek in de praktijk weinig van. Er was sprake van grof politiegeweld, waarbij onze supporters als ratten in een val werden gedreven, terwijl een actie richting supporters van AEK stelselmatig uitbleef.”



Ajax-fans werden voor en tijdens de wedstrijd met enige regelmaat bekogeld. Griekse agenten stonden toe dat hooligans van AEK over de sintelbaan richting de supporters uit Nederland liepen en met zwaar vuurwerk gooiden. De politie greep wel in toen een deel van de aanhang van Ajax reageerde. Uiteindelijk raakten acht fans van Ajax gewond door politiegeweld en vuurwerk. De fans van AEK wilden mogelijk wraak nemen voor rellen met supporters van Ajax en Panathinaikos tijdens de nacht voor het duel.