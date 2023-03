Suzanne Schulting en Irene Schouten beleefden zware winter: ‘Het zijn geen poppetjes die je kunt blijven oprekken’

Podcast In het Wiel | 'Als Van der Poel de komende weken niet in gang schiet, crosst hij volgende jaar niet meer’

Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam bespreken de laatste dagen van Parijs-Nice en van de Tirreno Adriatico. Ook gaat het over de vorm van Mathieu van der Poel en over de vraag of hij de volgende winter nog wel gaat veldrijden.