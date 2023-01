Suzanne Schulting naar finale 1500 meter bij EK shorttrack

LIVE Premier League | Erik ten Hag en co van achter­stand naar voorsprong in Manchester Derby

Het Engelse voetbalweekend start met een ‘lunchtime kick-off’ om je vingers bij af te likken. Op Old Trafford ontvangt het Manchester United van Erik ten Hag stadgenoot Pep Guardiola, Erling Haaland en Manchester City. Bij de thuisploeg geen aanwinst Wout Weghorst en de geblesseerde Donny van de Beek. Kleurt de stad Manchester vanmiddag rood of blauw? Tyrell Malacia (ManUnited) en Nathan Aké (ManCity) staan in de basis, volg de kraker via ons liveblog!

15:11