Suzanne Schulting neemt met minder geen genoegen: ‘Wat een verschrikkelijk wijf ben je ook’

Reacties F1-wereld neemt afscheid van ‘gentleman’ Frank Williams: ‘Tot zijn laatste dagen een racer’

Dat Sir Frank Williams (79) in ruim een halve eeuw als teambaas veel betekend heeft voor de autosport en Formule 1 in het bijzonder was al bekend, maar blijkt nog maar eens uit de reacties op zijn overlijden. Vanuit alle hoeken van de paddock werd vol lof gesproken over de iconische teambaas. Een overzicht.

28 november