Suzanne Schulting overtuigend naar goud op 1500 meter bij EK shorttrack

Nederland­se shorttrac­kers beleven uitsteken­de eerste EK-dag

22 januari De Nederlandse shorttrackers zijn de eerste dag van de EK in Gdansk prima doorgekomen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen liet de ploeg van bondscoach Jeroen Otter in de kwalificaties individueel niets liggen. Ook de twee races op de aflossing liepen in beide gevallen goed af, waardoor Oranje in het weekeinde op alle fronten kan meedoen in de strijd om de medailles.