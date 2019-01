Suzanne Schulting pakt goud op 1500 meter bij EK shorttrack

De Friezin droeg haar titel op aan de onfortuinlijke Sjinkie Knegt, die met brandwonden over zijn hele lichaam in het ziekenhuis ligt. De vlammen grepen de shorttracker uit Bantega toen hij een houtkachel wilde aansteken. ,,Ik ben supertrots. Deze is voor jou Sjinkie, ik weet dat je kijkt’', zei Schulting met een brok in haar keel voor de camera van de NOS.



Schulting wachtte geduldig af in de finale en nam twee ronden voor het einde met een splijtende versnelling de leiding en die stond ze niet meer af. Zij was de enige Nederlandse in de finale van de langste individuele afstand. Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven kwamen niet verder dan de B-finale. Daarin werd Van Kerkhof tweede en Van Ruijven derde.



Bij de mannen ontbraken de Nederlanders ook in de finale. Nederlands kampioen Breeuwsma mocht nog wel opdraven in de B-finale en daarin eindigde hij als tweede. De Hongaar Sandor Shaolin Liu won de A-finale bij de mannen en pakte de Europese titel.