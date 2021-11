Suzanne Schulting pakt op 1500 meter in Debrecen goud én ticket voor de Spelen

‘Tring-tring: we hebben een beller! Laat Memphis de bal eens normaal aannemen en Weghorst warmlopen. Nu!’

Je moet even zoeken in een land vol chagrijn, maar er valt nog best iets te lachen. Net op het moment dat je geest weer eens struikelt over de logica van lege sportcomplexen en stadions, komt Louis aanrijden in z’n golfkarretje, alsof hij Onze Lieve Heer is in zijn pausmobiel. Ooit wil ik in Andere Tijden Sport weten wat er allemaal door chauffeur Henk heenging toen Louis aan boord werd getakeld.

13:00