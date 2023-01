Suzanne Schulting versus Xandra Velzeboer op EK: ‘Als je elkaars concurrent bent, dan moet de kop van de ander er wel af’

Tallon Griekspoor overweegt na ATP-titel toch mee te doen in Rotterdam

Tallon Griekspoor overweegt om volgende maand toch deel te nemen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De nummer 2 van Nederland begon het tennisseizoen vorige week met een ATP-titel in het Indiase Pune en is daardoor flink gestegen op de wereldranglijst.

16:52