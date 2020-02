Sven is geen Memphis, hij vliegt niet om te laten zien dat hij het kan betalen

Vliegschaamte is nog niet doorgedrongen in de sportwereld. Ik volg een heleboel atleten op Instagram en ik zie geregeld sporters in privéjets zichzelf over de wereld verplaatsen. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. De foto’s worden gretig gedeeld via de socialemediakanalen. Memphis Depay vliegt - nu hij toch geblesseerd is - in het weekend naar de verjaardagsfuif van Neymar en Max Verstappen vliegt vanuit Monaco de hele wereld over.