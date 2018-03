Sven Kramer: Dit is even slikken

Springruiter Robert Vos pakt twee prijzen in Herning

11 maart HERNING - Robert Vos wist zaterdag tijdens het CSI3* in Herning beslag te leggen op de eerste plaats in de 1,45m met Carat en in de 1,40m rubriek op Darius (v. Warrant) . Het leverde de Wierdenaar een Quad en een geldprijs op.