Sven Kramer en de magische grens van zes minuten

Door Rik Spekenbrink



Sven Kramer vindt het zelf eigenlijk ook hoog tijd worden. Precies tien jaar en twee weken staat zijn wereldrecord op de 5 kilometer al. In Calgary reed hij destijds 6.03,32. Het wereldrecord heeft een lange baard. En bovendien: het is geen wondertijd (meer). Kramer zelf reed bij de WK afstanden in februari van dit jaar 6.06,86 op het olympische ijs van Gangneung, gelegen op zeeniveau. Omgerekend naar Calgary, waar de Olympic Oval op 1105 meter ligt, moet daar puur mathematisch bekeken een flinke hap vanaf kunnen. Misschien wel onder de 6 minuten, door Kramer zelf gisteren een magische grens genoemd.



Het enige probleem: de omstandigheden. ,,Onze grootste weerstand is de luchtweerstand”, zei Kramer. Hij houdt de luchtdruk dan ook goed in de gaten. Maar spectaculair laag wordt die volgens de voorspellingen niet. ,,Afgelopen tien jaar ben ik vaker in Calgary geweest en dan hadden we het ook over wereldrecords, maar reed ik toch gewoon 6.08. Het blijft lastig te voorspellen.”

Lees ook Welke wereldrecords zijn rijp voor de sloop? Lees meer

IJskwaliteit

Behalve de luchtdruk is ook de ijskwaliteit van belang. Die is niet denderend, vond Kramer gisteren. Om er meteen aan toe te voegen dat een mindere vloer een toptijd niet in de weg hoeft te staan.



De derde voorwaarde voor een wereldrecord: topvorm. Kramer zegt nog niet op het niveau van het WK afstanden vorig seizoen te zijn. Tegelijkertijd heeft hij, ook getroffen door een lichte verkoudheid, al een paar aardige tijden gereden dit seizoen. Twee weken geleden nog won hij in Stavanger de 10 kilometer in 12.50,97.

Quote Als de kans zich voordoet, wil ik ervoor gaan Sven Kramer