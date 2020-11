Sven Kramer en Ireen Wüst melden zich af voor NK allround

Kramer, zesvoudig Nederlands kampioen, is niet fit genoeg om deel te nemen aan het toernooi in Thialf. Hij testte twee keer negatief testte op het coronavirus en was sinds dinsdag grieperig. Hij heeft na overleg met coach Jac Orie en de medische staf van Team Jumbo-Visma besloten om een streep te zetten door de titelstrijd. ,,Door de hele coronasituatie hebben we al niet veel wedstrijden op de schaatskalender dit jaar, dus ik had hier natuurlijk graag willen rijden”, zei Kramer. ,,Alleen doe ik dat niet ten koste van alles. Het moet wel verantwoord zijn.”

Kramer pakte in 2005 zijn eerste Nederlandse allroundtitel. Later was hij nog de beste in 2007, 2008, 2009, 2013 en 2015. Jumbo-Visma wordt na de afmelding van Kramer vertegenwoordigd door Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga, Kars Jansman, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Robin Groot en Jordy van Workum.

Ook Wüst laat het NK schieten. Ze kampt met een blaasontsteking. Ze zou voor het eerst sinds 2014/2015 weer meedoen aan een nationaal allroundtoernooi. ,,Ik baal hier heel erg van, want ik had graag willen starten”, aldus de viervoudig kampioene van Reggeborgh. ,,Maar de medische staf vond dit niet verantwoord en in goed overleg is besloten niet deel te nemen”, zei de regerend wereldkampioen allround. Wüst (34) won de Nederlandse allroundtitel vier keer: in 2007, 2008, 2009 en 2015.



Morgen vinden in Thialf de 500 meter voor mannen en vrouwen, de 3000 meter voor vrouwen en de 5000 meter voor mannen plaats. Jan Blokhuijsen en Antoinette de Jong verdedigen in Heerenveen hun nationale titels.



