Sven Kramer meldt zich na marathon af voor 10 kilometer in Thialf

Kramer stond zaterdagavond verrassend aan de start van de marathon om de KNSB Cup in Enschede. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter zag zijn eerste marathon in vier jaar als een goede trainingsprikkel.

,,Met het oog op het OKT hebben we besloten hier te starten”, zei Kramer na 120 rondes over het ijs in Enschede. ,,Op de korte termijn zal het niet meteen rendement geven, maar op de langere termijn hopelijk wel. De koers ging naar behoren. Natuurlijk was het weer even wennen en moet je soms op je tanden bijten. Dat hoort erbij.” Eind dit jaar worden in Thialf de tickets voor de Spelen verdeeld bij het olympisch kwalificatietoernooi.