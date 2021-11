Sven Kramer rijdt tijdens NK afstanden ineens een marathon: ‘Er is helemaal geen paniek’

Bijna het droomplaat­je in de Twente Rally: Vader Ger Haverkate en dochter Melinn hopen ooit samen in één auto te kunnen racen

Voor Ger Haverkate en dochter Melinn is de Twente Rally dé wedstrijd van het jaar. En dan met name de klassementsproef in hun eigen Zeldam. De twee dromen ervan ooit samen in één auto te rijden. „Maar thuis ligt dat wat gevoelig.”

8:12