Sven Roes laat zich zien bij debuut in wereldbeker

Weghorst voelt zich afgedankt door FC Twen­te-directeur: ‘Dolksteek in de rug’

9:34 ENSCHEDE - Hoofd opleiding Eric Weghorst (52) hoorde woensdag dat hij na 17 jaar weg moet bij FC Twente. Twee uur later ging het persbericht met zijn opvolger de deur uit. „Een dolksteek in de rug”, zegt Weghorst voor wie geen plek is de nieuw te vormen FC Twente/Heracles academie.