Svitolina en Barty treffen elkaar in finale WTA Finals

Bencic werd al in de eerste set gehinderd door een blessure aan haar linkerhamstring en moest zich enkele keren laten behandelen. Toch won ze die set nog, met 7-5. Svitolina, die dit jaar nog geen enkele finale speelde en als achtste was geplaatst op het prestigieuze toernooi in het Chinese Shenzhen, pakte de tweede set (6-3), Ze zag daarna hoe Bencic het steeds lastiger kreeg en uiteindelijk van de baan stapte.



Svitolina neemt het in de finale van het eindejaarstoernooi op tegen de Australische Ashleigh Barty. De nummer 1 van de wereld rekende in de halve finale van het lucratieve slottoernooi in Shenzhen af met Karolina Pliskova uit Tsjechië: 4-6, 6-2, 6-3. Barty tegen Pliskova betekende een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst. Ze troffen elkaar eerder dit jaar in de finale in Miami, ook toen won de Australische.



Svitolina was vorig jaar de beste op het toernooi met de acht beste tennissters van het seizoen. Van de vijftien finales die ze tot dit jaar speelde won de 25-jarige Oekraïense er liefst dertien.