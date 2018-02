Svitolina verdedigt toernooititel in Dubai tegen Kasatkina

Elina Svitolina staat opnieuw in de finale van het WTA-toernooi in Dubai. De tennisster uit Oekraïne, als eerste geplaatst op het hardcourt in het emiraat, versloeg de Duitse Angelique Kerber in de halve finales in twee sets: 6-3, 6-3.