Svitolina verslaat Halep en plaatst zich voor halve finale WTA Finals

De nummer acht van de plaatsingslijst had een uur en 39 minuten nodig om de drie plaatsen hoger gerangschikte Halep te verslaan. Daarmee is ze met vorig jaar erbij nu zeven duels ongeslagen op de WTA Finals. De start was voor Svitolina, die snel met 3-0 leidde. Halep knokte zich terug in de wedstrijd (3-3) maar bleef toch te veel fouten maken. Bij een 6-5-achterstand verloor ze haar opslag op love.



Ook in de tweede set was het verschil tussen beide speelsters niet groot, maar was Svitolina net iets slagvaardiger. Bij 5-3 op haar eigen opslag moest ze nog twee breakkansen voor Halep wegwerken om vervolgens de partij alsnog uit te serveren.