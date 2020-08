Svitolina volgt Bertens en ziet ook af van US Open

Het deelnemersveld voor de US Open raakt steeds meer verzwakt. Na Kiki Bertens besloot vrijdag ook Elina Svitolina af te zeggen voor het komende grandslamtoernooi in New York. ,,Gezien alle omstandigheden heb ik besloten om de US Open van 2020 niet te spelen”, schrijft de tennisster uit Oekraïne op Twitter.