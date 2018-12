Sweeck profiteert van afwezigheid favorieten in Essen

Doelman Volendam verbrij­zelt oogkas na botsing met Zehknini

11:32 VOLENDAM - Treurig nieuws vanuit Volendam. Doelman Mitchel Michaelis heeft gisteravond in de openingsfase van FC Volendam - FC Twente zijn jukbeen gebroken. Hij kwam ongelukkig in botsing met FC Twente-aanvaller Rafik Zehknini. De oogkas van Michaelis is daarnaast verbrijzeld. Hij moet binnenkort onder het mes.