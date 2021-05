Swiatek laat Pliskova kansloos in finale in Rome, Rus verliest finale in Spanje

Tussen de eerste en de laatste wedstrijd maakte Joël Drommel van alles mee bij FC Twente

15 mei HENGELO - Joël Drommel debuteerde als 18-jarige in een kolkende, uitverkochte Grolsch Veste tegen Ajax. Zondagmiddag zwaait de 24-jarige doelman af in een leeg stadion bij FC Twente in een wedstrijd zonder waarde. Dat contrast is typerend voor de achtbaan van emoties die hij beleefde onder de lat in Enschede.